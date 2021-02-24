Başkentte uyuşturucu ticareti yapan iki şüpheli yakalandı
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Başkentte uyuşturucu ticareti yapan iki şüpheli yakalandı

24.02.2021 07:29 | Son Güncelleme: 24.02.2021 07:32
Başkentte uyuşturucu ticareti yapan iki şüpheli yakalandı

Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hisar Mahallesi Yabangülü Sokak üzerindeki bir araç içinde bulunan üç kişiden şüphelendi.

Araçtaki Gökhan G. (26) ve Ömer A'nın (30) uyuşturucu madde ticareti yapmak başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğunu, Kemal A'nın ise otodan hırsızlık, yağma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 15 ayrı sabıkasının bulunduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları aramada Ömer A'nın üzerinden iki ayrı poşet içinde 33,5 gram eroin ele geçirdi.

Ömer A'nın uyuşturucu maddenin Gökhan G. ile kendisine ait olduğunu ve satışını yaptıklarını beyan etmesi üzerine ekipler, Gökhan G'nin ikametinde ve bekar evi olarak kullandığı adreste arama yaptı.

Yapılan aramalarda şeffaf poşetlerle paketlenmiş halde 70 gram eroin, 370 gram esrar, 36 uyuşturucu hap ve hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 150 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan Gökhan G. ve Ömer A'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, Kemal A'nın ise ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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