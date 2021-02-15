Başkentte uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı
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Başkentte uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

15.02.2021 09:05 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:08
Başkentte uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma sonucunda E.K'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, E.K'nin Adnan Menderes Mahallesi 1061 Sokak'ta, taksiyle gelen kişilerle buluşup bir binaya girdiğini tespit etti. Aracı takibe alan polis, taksi şoförü E.A. ile M.T'yi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, E.K'yi de Adnan Kahveci Caddesi'nde yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1037 uyuşturucu hap bulundu.

Zanlı E.K'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, E.A. ile M.T'nin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan ifadelerinin alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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