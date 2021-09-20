Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 290 gözaltı - Haberler
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Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 290 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 290 gözaltı Ankara genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda haklarında işlem yapılan 290 şahıstan 37'si tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

- Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 290 gözaltı

ANKARA - Ankara genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda haklarında işlem yapılan 290 şahıstan 37'si tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Ankara genelinde yapılan operasyonlarda yakalanan 290 kişiden 37'si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, operasyonlarda 5.4 kilogram esrar, 2.4 kilogram eroin, 600 gr metamfetamin, 2 bin 500 adet ectasy ve bin 800 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 290 gözaltı

Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 290 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri
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