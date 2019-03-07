Başkentte Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon (2)

Başkentte uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon başlatıldı.

Uyuşturucu geliriyle 4 gece kulübü işletiliyor

Örgütün uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirle 4 gece kulübü işlettiği ve yeni eğlence mekanları satın almaya çalışarak bu sayede suç gelirinin aklanmasının yanı sıra sektörde söz sahibi olmaya çalıştıkları tespitinde bulunuldu. Örgütün ayrıca çalıştırdıkları kadınlar aracılığıyla müşterilerini uyuşturucu kullanımına özendirdikleri ve bu mekanlarda fuhşa aracılık ettikleri ortaya çıkarıldı.

Aylık geliri 2 milyon lirayı bulan örgütün uyuşturucu satışından elde ettiği gelirin aklanması amacıyla düğün salonu ve otopark gibi ticari işletmeler açıldığı saptandı.

Kaynak: AA