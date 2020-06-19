Başkentte uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı
Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
19.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:43
Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şereflikoçhisar ilçesinde 5 şüphelinin uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işledikleri bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine ekipler, şüphelileri takip ederek 7 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonda, 124 gram esrar, 5 gram skunk ve 621 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA