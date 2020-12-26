Başkentte uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkentte uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

26.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:22
Başkentte uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 3 kilo 335 gram sentetik uyuşturucu, pompalı tüfek, tabanca, hassas terazi, paketleme malzemeleri ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 580 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Öznur Çalık Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Berk Oktay Demet Akalın Merve Dizdar Furkan Palalı
Spor Ryan Babel Okan Buruk Metin Oktay Samet Aybaba Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Tv Ocak Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkentte uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 16:24:42. #1.14#
title