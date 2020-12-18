Başkentte uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Başkentte uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

18.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:36
Başkentte uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Güdül ilçesi istikametine giden bir araçta uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin kullandıkları araç, Güdül ile Karacaören yol ayrımında durduruldu.

Araçtaki aramada, 10 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca ve buna ait 50 fişek, bıçak ile muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.A. ve F.Ü. hakkında adli işlem başlatıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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