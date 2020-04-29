Başkentte uyuşturucu operasyonu Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonda, 9 kilogram esrar ele geçirildi.

Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonda, 9 kilogram esrar ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Altındağ ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 6 kilo 100 gram kubar esrar, 2 kilo 900 gram toz esrar, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 135 bin 900 lira ile 100 euro ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda, 3 zanlının gözaltına alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA