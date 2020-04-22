Başkentte uyuşturucu operasyonu Ankara'da Jandarma ekiplerince, uyuşturucu temin ve ticareti yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da Jandarma ekiplerince, uyuşturucu temin ve ticareti yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 2 zanlı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mamak ilçesinde uyuşturucu temin ve ticareti yaptıkları iddia edilen zanlıları takibe aldı.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılara ait adrese düzenlenen operasyonda satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu silaha ait çok sayıda mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 420 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan Y.N. sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, diğer 2 zanlı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA