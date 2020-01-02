: Başkentte uyuşturucu operasyonu

02.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:31

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen iki kişi yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, Şereflikoçhisar İlçesi Yeşilova Mahallesi'nde bulunan A.S'nin ev adresine operasyon düzenledi.

Şüphelinin ev adresinde yapılan aramalarda, bir adet hassas terazi, bir adet tek kırma ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Arama sırasında şüpheli hareketler yapan A.S'nin komşusu M.D'ye ait samanlığına yönelen ekipler, narkotik köpeklerle samanlıkta yaptıkları aramada, saman balyaları arasına saklanmış 233 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.S. ve M.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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