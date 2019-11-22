Başkentte uyuşturucu operasyonu

22.11.2019 08:54 | Son Güncelleme: 22.11.2019 08:54

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "Şeytan" lakaplı uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şüpheli E.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin Altındağ'daki evinde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Bu sırada polisleri fark edip kaçmaya çalışan zanlı, bir süre yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Şüpheli E.G'nin evinde yapılan aramada, 500 gram eroin, hassas terazi, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA