Başkentte uyuşturucu operasyonu

Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Akyurt ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.

Kaynak: AA