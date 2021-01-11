Başkentte uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 38 şüpheli tutuklandı
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Başkentte uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 38 şüpheli tutuklandı

11.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:40
Başkentte uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 38 şüpheli tutuklandı

Ankara'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 38 zanlı tutuklandı.

Ankara'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 38 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 4-10 Ocak'ta kent genelinde yapılan operasyonlarda 402 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan 38'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda 19 kilo 500 gram esrar, 5 kilo 5 gram eroin, 1 kilo 600 gram bonzai, 1 kilo 300 gram metamfetamin, 7 bin 900 sentetik uyuşturucu hap, 600 sentetik ecza maddesiyle AK-47 kalaşnikof uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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