Başkentte uyuşturucu operasyonları
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Başkentte uyuşturucu operasyonları

04.10.2020 16:37 | Son Güncelleme: 04.10.2020 16:37
Başkentte uyuşturucu operasyonları

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya ve Keçiören ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya ve Keçiören ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya ve Keçiören ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 5 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ünün tutuklandığı, 2'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, operasyonlarda 8,3 kilogram esrar, 7 bin 100 ecstasy ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 bin 120 lira ve 520 doların ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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