Başkentte uyuşturucu madde alışverişi yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
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Başkentte uyuşturucu madde alışverişi yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

21.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:50
Başkentte uyuşturucu madde alışverişi yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Başkentte uyuşturucu madde alışverişi yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Başkentte uyuşturucu madde alışverişi yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ikametleri önünde bir araçta uyuşturucu madde satışı yapan G.A, S.K. ve S.Ç. ile uyuşturucu madde almak için gelen başka bir araçtaki 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramalarında eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satanların ikametinde gerçekleştirilen aramada ise 50 gram eroin, 10 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler hakkında ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 18:51:47. #1.14#
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