Başkentte üst geçit ve köprülerde yenileme çalışmaları yapılacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yol ve asfalt çalışmalarıyla üst geçit ve köprülerde yenileme çalışmaları yapacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yol ve asfalt çalışmalarıyla üst geçit ve köprülerde yenileme çalışmaları yapacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kent Estetiği Daire Başkanlığının ilk etapta 13 köprüde genleşme derzi tadilatları gerçekleştireceği belirtildi.
Bu kapsamda Şaşmaz Bulvarı Sanayi Girişi Köprüsü'nde başlayan ve 9 gün sürecek genleşme derzi tadilatı nedeniyle köprü, tek taraflı araç trafiğine kapatıldı.
Vatandaşların mağdur olmaması için önceden sosyal medya hesapları üzerinden çalışma duyurusu yapan Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içinde 12 köprüde daha genleşme derzi tadilatlarına başlayacak.
Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığınca genleşme derzi tadilatı yapılacak köprüler şunlar:
"Çankaya İmrahor Köprüsü, Milli İrade Köprüsü (Söğütözü), Eskişehir Yolu Ümitköy Köprüsü, Ümitköy Meksika Caddesi Köprüsü, Yenimahalle Farabi Köprüsü, Yenimahalle İbni Sina Köprüsü, Yenimahalle Yunus Emre Köprüsü, Ankara Bulvarı Tigem Önü Araç Üst Geçidi, Dışkapı Köprüsü, İvedik Seyran Dönüşü Köprüsü ve Kayaş Çevre Yolu Bağlantısı Köprüsü ile Mithat Paşa Köprüsü."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz