Başkentte unlu mamul işletmeleri denetlendi

27.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:14

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün bazlı gıda denetimi çalışmaları kapsamında başkentte faaliyet gösteren unlu mamul işletmelerini denetledi.

Denetimlerde unlu mamul işletmeleri hijyen koşulları, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu bakımından incelendi, ürünlerden numune alındı.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, bir fırındaki denetim sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Denetimlerin başka illerde de yapıldığını belirten Korkmaz, öncelikle imalathanelerdeki temizlik koşulları, çalışanların gerekli hijyen belgelerine sahip olup olmadıklarını incelediklerini söyledi.

Korkmaz, "Kullanılan malzemelerin nereden temin edildiği, malzemelerin izlenebilirliği, ekmeğin ya da diğer mamullerin içine herhangi bir katkı maddesi katılıp katılmadığı denetleniyor." dedi.

Denetim yapılan fırında gıda güvenliği açısından olumsuz görüntülere rastlanılması üzerine Korkmaz, "Arkadaşlarımız numuneleri alıyor. Bazı eksikliklerle ilgili idari para cezası doğrudan kesilecek, bazılarıyla ilgili de işletmeye süre verilecek. Bir hafta sonra bu işletme yeniden denetlenecek." diye konuştu.

Kaynak: AA