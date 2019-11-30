Başkentte "Türk Devletleri Birliğine Giden Yolda Nazarbayev" paneli

30.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:14

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly,, ülkesinin, Sovyetler döneminde yoksul bırakıldığını ve bunu Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev liderliğinde yendiğini belirterek, "Kazakistan, Sovyet rejiminde tarım ülkesiyken artık bir sanayi ülkesi ve bölgesinde en güçlü ekonomilerden biri." dedi.

Büyükelçilik ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) iş birliğiyle başkentte bir otelde "Türk Devletleri Birliğine Giden Yolda Bilge Lider Nursultan Nazarbayev" paneli düzenlendi. Panele yerli ve yabancı misyon temsilcileri, milletvekilleri, bürokratlar, akademisyenler, dernek yöneticileri, üniversite öğrencileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Saparbekuly, 1 Aralık tarihinin "Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Günü" olarak kutlandığını belirterek, bağımsızlığının ilanından itibaren Kazakistan'ın büyük reformlar yaparak siyasi ve ekonomik köklü değişimlere imza attığını söyledi.

Saparbekuly, "Nazarbayev demek bizim için ülke, toprak, vatan demektir. Türk milleti nasıl Atatürk'le övünüyor, biz de Nazarbayev ile övünüyoruz." diye konuştu.

Nazarbayev'i anlayabilmek için çocukluk ve gençlik dönemine bakılması gerektiğini belirten Saparbekuly, sade bir ailede büyüdüğünü ve erken yaşta kendi başına hayata atıldığını kaydetti.

Saparbekuly, "Kazakların zorlu dönemlerini çocukluğunda gördü, Kazak dilinin yok olmasını, tarih kitaplarında kendi tarihini görememesi kendisini çok etkiledi." şeklinde konuştu.

Sovyet yönetimindeki politbüro yükselişinde Kazaklara yeterince önem verilmediğini, ülkesinin büyük yoksulluklara maruz bırakıldığını kaydeden Saparbekuly, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazandığında ülke enflasyonunun binlerle ölçüldüğünü, insanların iş bulamadığını ve maaşlarını alamadığını söyledi.

O dönemden bugüne ülkeyi taşıyan Nazarbayev liderliğinde artık Kazakistan'da yüzde 3 yoksulluğun yaşandığını ve ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının 9 kat büyüdüğünü söyleyen Saparbekuly, "Kazakistan, Sovyet rejiminde tarım ülkesiyken artık bir sanayi ülkesi ve bölgesinde en güçlü ekonomilerden biri." dedi.

Saparbekuly, Türk devletlerinin birliğinin önemine değinerek, "Türkiye'nin varlığı, güçlü olması her zaman bize güç vermeye devam edecek. Bütün Türk dünyası olarak güçlü olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

21. yüzyıla fikir ve ideal miras bırakan son lider Nazarbayev

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da Nazarbayev'in ülkenin yönetimine geldiği 1990'dan görevden ayrıldığı mart ayına kadarki sürece değinerek, "Aldığı yerle bıraktığı yer arasındaki farkı görmek lazım." dedi.

Karasar, "Nazarbayev'in sadece dünya barışı ve insanlığa katkıları değil Türk miletine bıraktığı miraslar da büyüktür." ifadelerini kullanarak, Kazak halkının tarihine değindi.

Kazakların tarihte yaşadığı soykırımlar ve sosyal travmalarda tarihi, kültürü ve edebiyatını kaybettiğini kaydeden Karasar, savaşlar ve açlık sonucu Kazak nüfusun yarı yarıya düştüğünü söyledi. Tüm bunların Kazak milletinin ortaya çıkardığı liderlerle atlatıldığını belirten Karasar, bu liderlerden 21. yüzyıla fikir ve ideal miras bırakan son liderin Nazarbayev olduğunu kaydetti.

Derneğin, Türkiye ile Kazakistan arasında 14 yıldır ilişkilere katkıda bulunduğunu dile getiren EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren de Nazarbayev'in "Türkiye ve Atatürk modelini" benimseyen bir lider olduğunu dile getirdi.

Eren, Kazak liderin "Türk dünyası mefkuresine" büyük katkılar sunduğunu belirterek, "Zengin kaynakları ve geniş topraklarıyla Nazarbayev ülkesini en hızlı gelişen ülkelerden birisi yaptı. Atasözünde 'Minnettarlık sözü kısa olurmuş' denirmiş. 21. yüzyıldaki misyonun sürdürülmeye devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de Nazarbayev'in vatan ve millet sevgisini her türlü menfaatin üzerinde tuttuğunu, ülkesini "diriliş bilinci ile" Asya'nın lider devletleri arasına taşıdığını söyledi.

Köse, "Nazarbayev dünyadaki uluslararası sorunların arabulucusu, ileri görüşlü bir politikacı ve vizyoner bir lider." dedi.

Panel, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Kantarcı'nın başkanlığında "Asya'nın Yükselişi ve Nazarbayev" ile Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz'ın başkanlığında "Kültürel Öze Dönüş ve Nazarbayev" oturumlarıyla devam etti.

Kaynak: AA