Başkentte trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü sıkıştıran kamyon şoförü yakalandı
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Başkentte trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü sıkıştıran kamyon şoförü yakalandı

Başkentte trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü sıkıştıran kamyon şoförü yakalandı
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Başkentte seyir halindeyken tartıştığı motosiklet sürücüsünü, kullandığı kamyonla sıkıştırıp kaza yapmasına neden olan şoförün ehliyetine el konuldu, 3 bin 424 lira para cezası verildi.

Başkentte seyir halindeyken tartıştığı motosiklet sürücüsünü, kullandığı kamyonla sıkıştırıp kaza yapmasına neden olan şoförün ehliyetine el konuldu, 3 bin 424 lira para cezası verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ankara çevre yolu Kazan mevkisinde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen yaralamalı trafik kazasına neden olan kamyon sürücüsü T.T'nin kısa sürede yakalandığı belirtildi.

Ehliyetine el konulan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden 3 bin 424 lira idari para cezası uygulandığı bildirilen paylaşımda, kamyon şoförü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Bu arada, motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazaya ilişkin görüntüler de sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kayıtlarda, çevre yolunda 06 ZTE 10 plakalı kamyonuyla seyir halindeki T.T'nin, aynı yönde giden 06 DP 4648 plakalı motosiklet sürücüsü B.K. ile tartıştıktan sonra aracını üzerine sürerek kaza yapmasına neden olduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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