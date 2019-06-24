Başkentte trafik magandaları meşale yaktı
Ankara'nın Mamak ilçesinde trafik magandaları otomobilleri ile ilerlerken meşale yakarak trafiğin seyrini tehlikeye attı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde trafik magandaları otomobilleri ile ilerlerken meşale yakarak trafiğin seyrini tehlikeye attı.
Ankara'nın Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi üzerinde Abidinpaşa istikametinde ilerleyen sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 48 E 3515 plakalı otomobil içerisinden meşaleler yakıldı. Trafik magandalarının otomobilin camından sarkıttıkları meşalelerden çıkan yoğun ışık ve kıvılcımlar, hem sürücü ve yolcuları hem de trafikte ilerleyen diğer araçları tehlikeye soktu. - ANKARA
Kaynak: İHA
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