Başkentte trafik kazasında bir kişi yaralandı
Başkentte, takla atan aracın sürücüsü yaralandı.
Başkentte, takla atan aracın sürücüsü yaralandı.
Mevlana Bulvarı Demir Köprü mevkisinde meydana gelen kazada, H.A'nın kullandığı 06 EY 1672 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki yeşil alana savruldu.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan H.A, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.