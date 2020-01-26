Başkentte trafik kazasında bir kişi yaralandı
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Başkentte trafik kazasında bir kişi yaralandı

Başkentte, takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

26.01.2020 02:56 | Son Güncelleme: 26.01.2020 03:12
Başkentte trafik kazasında bir kişi yaralandı

Başkentte, takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Mevlana Bulvarı Demir Köprü mevkisinde meydana gelen kazada, H.A'nın kullandığı 06 EY 1672 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki yeşil alana savruldu.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan H.A, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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