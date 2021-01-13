Başkentte trafik kazası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkentte trafik kazası

13.01.2021 14:16 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:21

Kaza yerindeki ekipler Devrilen otomobil Kazayı yaşayan yolculardan birinin kaza anını anlatması ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda trafik kazası meydana geldi.

Kaza yerindeki ekipler

Devrilen otomobil

Kazayı yaşayan yolculardan birinin kaza anını anlatması ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda trafik kazası meydana geldi.

Selçukbey Caddesi kavşağında seyir halindeki 06 ABA 304 plakalı otomobil, önce bir ticari taksiye, ardından Çağrıbey Caddesi istikametinden gelen diğer otomobile çarparak devrildi. Maddi hasarın meydana geldiği kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kaydedildi.

Başkentte trafik kazası
Başkentte trafik kazası
Başkentte trafik kazası
Başkentte trafik kazası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Hancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Murat Kurum Fikri Sağlar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkentte trafik kazası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 14:21:07. #1.14#
title