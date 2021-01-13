Başkentte trafik kazası

Kaza yerindeki ekipler

Devrilen otomobil

Kazayı yaşayan yolculardan birinin kaza anını anlatması ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda trafik kazası meydana geldi.

Selçukbey Caddesi kavşağında seyir halindeki 06 ABA 304 plakalı otomobil, önce bir ticari taksiye, ardından Çağrıbey Caddesi istikametinden gelen diğer otomobile çarparak devrildi. Maddi hasarın meydana geldiği kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Hancı