Başkentte trafik kazası

16.08.2019 09:11

Mamak'ta yolun karşısına geçmek isteyen genç, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi'nde çevre yolu istikametine seyir halinde olan Hakan E. idaresindeki 06 BNS 594 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Kubilay A'ya çarptı.

Kazada yaralanan Kubilay A, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahelesinin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA