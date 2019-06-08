Başkentte trafik kazası
- Kaza yapan araçtan detay Köprüden detay Başkentte trafik kazası Yenimahalle ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden alt yola düştü Kazada sürücü yaralı olarak kurtulduAnkara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
- Kaza yapan araçtan detay
Köprüden detay
Başkentte trafik kazası
Yenimahalle ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden alt yola düştü
Kazada sürücü yaralı olarak kurtuldu
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Akköprü mevkisinde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 FZD 65 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprüden alt yola düştü.
Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Davutoğlu'nun eski danışmanı Mahçupyan, Gül ve Babacan'ın yeni parti için sonbaharda harekete geçeceklerini iddia etti
Kıbrıs'taki vahşi cinayetler emniyet müdürünü bile ürküttü! "42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim"