Başkentte Trafik Kazası
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndan Samsun istikametine giden Halil Bezci idaresindeki 06 AGS 680 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Murat Aytaç'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Aytaç, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.