Başkentte trafik kazası: 4 yaralı
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Başkentte trafik kazası: 4 yaralı

Başkentte aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

16.02.2020 00:45 | Son Güncelleme: 16.02.2020 00:47
Başkentte trafik kazası: 4 yaralı

Başkentte aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhan Ö. idaresindeki 06 BLJ 865 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Tuncer K. yönetimindeki 06 ET 3800 plakalı araç, Kırıkkale-Samsun çevre yolunda Altındağ-Karapürçek bağlantısı yakınlarında çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri geldi.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Başkentte trafik kazası: 4 yaralı
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