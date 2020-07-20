Başkentte trafik kazası: 3 yaralı
Başkentte meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
20.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:20
Başkentte meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Kılıç idaresindeki hurda atık yüklü tır, OSTİM Alınteri Bulvarı'nda üst geçide çarparak sıkıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü Kılıç ile beraberindeki iki kişi hafif yaralandı.
Olay yerine gelen ilkyardım ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA