Başkentte trafik kazası: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkentte trafik kazası: 3 yaralı

Çankaya ilçesinde iki aracın çarpıştığı, otomobillerden birinin savrularak apartman bahçesine düştüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Başkentte trafik kazası: 3 yaralı
20.07.2020 02:37 | Son Güncelleme: 20.07.2020 02:53

Çankaya ilçesinde iki aracın çarpıştığı, otomobillerden birinin savrularak apartman bahçesine düştüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turan Güneş Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 AEZ 183 plakalı otomobil ile Okan Kılıç yönetimindeki 06 YA 0264 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak kaldırımdaki trafik levhalarına vuran 06 YA 0264 plakalı otomobil daha sonra yol kenarındaki apartmanın bahçesine düştü.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile 06 YA 0264 plakalı araçta bulunan Ali Eren Yurdakul yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti Dünya
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 3. Sayfa
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık Güncel
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi Magazin
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı Güncel
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
Son dakika: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu
Son dakika: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaşlı Burak Yılmaz fena patladı: Zamanı gelince söyleyeceğim
Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaşlı Burak Yılmaz fena patladı: Zamanı gelince söyleyeceğim
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Ankara'da görüldü
Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Ankara'da görüldü
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Metroda şarkı söyleyen yolcunun boğazına sarıldı! Anbean kaydedilen olay sosyal medyayı ikiye böldü
Metroda şarkı söyleyen yolcunun boğazına sarıldı! Anbean kaydedilen olay sosyal medyayı ikiye böldü
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Ömer Çelik Celal Adan Özgür Özel Bülent Turan
Magazin Şeyma Subaşı Selçuk Yöntem Merve Boluğur Erkan Kolçak Köstendil
Spor İrfan Buz Caner Erkin Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Bakan Muğla Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Başkentte trafik kazası: 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 02:53:07. #1.15#
title