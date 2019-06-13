Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda seyir halinde olan Murat Kahraman idaresindeki 06 DF 7752 plakalı otomobil refüje çarpıp savrulduktan sonra yol kenarındaki tel örgülere çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Kahraman şoför koltuğunda sıkıştı, kimliği henüz belirlenemeyen otomobildeki yolcu da yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Kahraman ile yaralı yolcu ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA