Başkentte Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Mevlana Bulvarı'ndan Samsun istikametine giden sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 ZET 86 plakalı otomobil ile 01 SA 434 plakalı araç, Hipodrum Caddesi üst geçidinde çarpıştı.



Kazada, kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Numune Hastanesine kaldırıldı.