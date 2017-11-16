Başkentte Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ankara'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.



İstanbul yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Özgür C'nin kullandığı 06 ROP 42 plakalı otomobil, Park Vera AVM önünde Yüksel A. yönetimindeki 34 SU 0131 plakalı kamyonete arkasından çarptı.



Kazada, otomobil sürücüsü Özgür C. ile aynı araçta bulunan Haşim B. yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan Haşim B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın çift şeridi yaklaşık iki saat ulaşıma kapalı kaldı.