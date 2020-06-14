Başkentte trafik kazası: 2 ölü
Kazanın meydana geldiği kara yolu Ekiplerin araçta sıkışan kişiyi kurtarma çalışması Araçta meydana gelen hasar Araçta sıkışan kişilerin cansız bedeninin çıkarılması Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları ANKARA - Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
14.06.2020 00:04 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:11
Kazanın meydana geldiği kara yolu
Ekiplerin araçta sıkışan kişiyi kurtarma çalışması
Araçta meydana gelen hasar
Araçta sıkışan kişilerin cansız bedeninin çıkarılması
Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları ANKARA - Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
Kaynak: AA