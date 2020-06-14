Başkentte trafik kazası: 2 ölü
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Başkentte trafik kazası: 2 ölü

Kazanın meydana geldiği kara yolu Ekiplerin araçta sıkışan kişiyi kurtarma çalışması Araçta meydana gelen hasar Araçta sıkışan kişilerin cansız bedeninin çıkarılması Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları ANKARA - Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

14.06.2020 00:04 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:11

Kazanın meydana geldiği kara yolu

Ekiplerin araçta sıkışan kişiyi kurtarma çalışması

Araçta meydana gelen hasar

Araçta sıkışan kişilerin cansız bedeninin çıkarılması

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları ANKARA - Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Başkentte trafik kazası: 2 ölü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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