Son dakika haberi! Ankara'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi! Ankara'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

22.12.2020 08:31 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:16
Son dakika haberi! Ankara'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri... Ankara'nın Pursaklar ilçesinde otomobil, ekmek yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde otomobil, ekmek yüklü kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ulus'tan Pursaklar istikametine ilerleyen E. B. yönetimindeki 35 FA 989 plakalı otomobil, C.A. idaresindeki 06 DF 6297 plakalı ekmek yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle sürücüler ile otomobil içerisindeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevre hastanelere sevk etti. Kazada, ağır yaralanan sürücü E.B. ile aynı araçta bulunan A. P. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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