Başkentte trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde caddede karşıdan karşıya geçen yayaya otomobil çarptı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde caddede karşıdan karşıya geçen yayaya otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Buhara Caddesi Yerel Sokak kesişiminde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Sincan, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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