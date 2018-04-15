Başkentte Trafik Kazası: 1 Yaralı
Ankara'da yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Ankara'da yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Çevreyolu'ndan İstanbul istikametinde seyrederken kontrolden çıkan sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 KHJ 13 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışarak yaralanan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlileri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.