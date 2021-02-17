Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

17.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:54
Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Başkentte pikap ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Başkentte pikap ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu Ayaş yol ayrımında ilerleyen Onur B. idaresindeki 06 BCZ 308 plakalı pikap, aynı istikamette seyreden Ercan K'nin kullandığı 80 AAD 773 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücü Onur B. ile aynı araçtaki B.A.D. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, B.A.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Onur B, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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