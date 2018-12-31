Başkentte Trafik Kazaları: 4 Yaralı

Ankara'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konya-Samsun yolu Mevlana Bulvarı'ndan Akköprü istikametine giden H.G. yönetimindeki 06 BFB 846 plakalı lüks otomobil Etiler Orduevi yol ayrımında seyir halinde bulunan S.G'nin kullandığı 37 AJ 509 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden ve kaldırıma çıkan lüks otomobil yol kenarındaki ilan panolarını devirerek şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan S.G. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılan H.G. ise kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı. Gözaltına alınan H.G. polis ekiplerince karakola götürüldü.

Bu arada bazı vatandaşların şarampole yuvarlanan otomobilde bir tabanca gördüklerini bildirmeleri üzerine çok sayıda polis araç içinde ve çevresinde arama yaptı.

Karla kaplı ağaçlık alan içinde de yapılan aramalar sonrası silah bulunamadı.

Kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarptı

Anadolu Bulvarı'ndan Kuzey Ankara Çevre Yolu yönüne giden 06 BY 0114 plakalı otomobil Hurdacılar mevkisi yakınlarında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı.

Kazada kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Gülhane Eğitim ve Araştırma, Yenimahalle ve Onkoloji hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA