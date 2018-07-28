Başkentte Trafik Kazaları: 1 Ölü, 5 Yaralı

Başkentte, tırın park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılara yardım için yavaşlayan araca da bir başka aracın çarpması sonucu da 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Çevreyolu'nun Samsun istikametinde yol kenarında bekleyen 06 GFY 85 plakalı otomobile, aynı yönde giden M.B. yönetimindeki tır arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Ali K. (70) olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçtaki diğer yolcu ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazanın ardından tır şoförü gözaltına alındı.

Kazayı görerek yaralılara yardım etmek için yavaşlayan araca da bir başka araç çarptı. Bu kazada ise 3 kişi hafif yaralandı.