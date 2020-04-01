Başkentte toplu taşımaya düzenleme Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle azalan yolcu sayısından kaynaklı bazı güzergahlara otobüs seferlerinin yeniden düzenlendiğini ve raylı sistemlerin servis süresinde de güncelleme yapıldığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle azalan yolcu sayısından kaynaklı bazı güzergahlara otobüs seferlerinin yeniden düzenlendiğini ve raylı sistemlerin servis süresinde de güncelleme yapıldığını bildirdi. Kaynak: Dunya.com