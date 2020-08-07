Başkentte toplu taşımada kullanılacak otobüslerin koltuk kumaşları anketle belirlendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğünün 610 solo otobüsündeki 18 bin 910 koltuk döşemesini başkentlilerin tercih ettiği kumaş tasarımıyla 3 ay içerisinde değiştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğünün 610 solo otobüsündeki 18 bin 910 koltuk döşemesini başkentlilerin tercih ettiği kumaş tasarımıyla 3 ay içerisinde değiştirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde toplu taşıma hizmeti sunan otobüslerin koltuk döşemelerinin değişimi için EGO Genel Müdürlüğünün yaptırdığı anket çalışması sonuçlandı.

Solo otobüslerde eskiyen ya da ekonomik ömrünü tamamlayan koltuk döşemelerini yenilemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden düzenlenen ankette başkentlilere koltukların kumaş tasarımı için 3 seçenek sunuldu.

Ankete katılan 18 bin 689 Ankaralının yüzde 49'nun seçimi A şıkkında yer alan koltuk döşemesi oldu.

Kaynak: AA