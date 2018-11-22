Başkent'te "Tombala" Operasyonu! Suçüstü Yakalandılar
Ankara'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı istihbaratını alan ekipler, düzenledikleri operasyonda 83 kişiyi gözaltına aldı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kumar oynatıldığı öne sürülen iş yerine düzenlenen operasyonda 7'si çalışan 83 kişi gözaltına alındı.
İSTİHBARATI ALAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İvedik'teki ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı istihbaratına ulaştı. İş yerini takibe alan ekipler, elinde kutu olan kişinin kaçmaya çalıştığını fark etti.
83 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan şüphelinin taşıdığı kutuda tombala makinesi bulunduğunu belirleyen ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda çalışanlar H.Ç, A.Ç, Y.P, F.Y, E.A, B.D. ve E.Y. ile kumar oynadıkları tespit edilen 76 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda tombala düzeneği ile kumar oynamakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İŞLETMECİLER ARANIYOR
Çalışanların ifadeleri doğrultusunda iş yerini işleten kişilerin S.Ç. ile H.K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
İşte operasyondan kareler;
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haberın baslıgına baktım adana dedım adana çıktı kımse ankara demesin inanmamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ASGARİ ÖCRET EN AZ 3000 OLMALI ARKADAŞ GEÇİNEMİYORUZ DOMATEZ 5 LİRA OLMUŞ MARKETE GİRİYORSUN 250 LİRADAN AŞAĞI ÇIKMIYORSUNCevap Yaz 2 Yayından KaldırREİSELAF YOK: YAT KALK HALİNE ŞÜKRET GERİ ZEKALI. YA OLMAYANLAR NE YAPSIN. AZI BULAMAYN ÇOĞU HİÇ BULAMAZ.Yayından KaldırTROL: ekmek bulamayan pasta yesin kardes , cok mu zor ? Ayrica senin asgarini yükeltince Saraya kim bakacak ? Günlügü 1, 8 Milyon TL . Ayip yani , 1603 TL neyine yetmiyor ?1 Yayından Kaldır
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YINE ANGARALILAR, adananin gunahi yokCevap Yaz 3 Yayından Kaldır