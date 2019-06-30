Başkentte "Tokat Konağı" açıldı

Başkentte, Tokat'ın yöresel el sanatları ve yemeklerine ev sahipliği yapması amacıyla "Tokat Konağı" açıldı.

Başkent Tokatlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (BAŞTEK) tarafından dernek merkezi olarak da kullanılacak konak, Hamamönü'nde hizmet verecek.

Dernek Başkanı Yaşar Özgök, açılışta yaptığı konuşmada, konağın Tokat'ın yöresel lezzetleri ve yemek kültürünün Ankaralılara tanıtılacağı bir mekan olacağını belirtti.

Konakta, eğitim ve kültür faaliyetleri ile kurslar düzenleneceğini ifade eden Özgök, tesisin hayırlı olmasını diledi.

Açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga da yapılanın "hayırlı bir iş" olduğunu ifade ederek, bu hayırdan istifade edeceklerini söyledi.

Açılışta, katılımcılara yöresel "keşkek" ikramı yapıldı.

Kaynak: AA