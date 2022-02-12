Başkentte tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

POLATLI, ANKARA (İHA) - Ankara'da bir sürücü aracıyla seyir halindeyken geçmek istediği tıra çarptı. Bariyerlere çarparak durabilen araçtan 2 yaralı çıktı.

Kaza, Polatlı ilçesinin Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan ve henüz ismi belli olmayan 06 BIM 677 plakalı aracın sürücüsü önünde giden tırı geçmek için manevra yaptı. Yaptığı manevranın etkisiyle aracının kontrolünü kaybeden sürücü geçmek istediği tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atıp metrelerce sürüklenen araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan 2 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

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