Başkentte terör propagandası operasyonu
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Başkentte terör propagandası operasyonu

27.11.2020 10:01 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:04
Başkentte terör propagandası operasyonu

Ankara TEM ekiplerince, sahte hesaplar kullanarak sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara TEM ekiplerince, sahte hesaplar kullanarak sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, sosyal medyada terör propagandasına da izin vermedi.

Çalışmalar sonucu 10 kişinin sahte hesaplar üzerinden terör örgütü lehine paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

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Sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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