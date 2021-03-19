Başkentte terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Başkentte terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

19.03.2021 11:26 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:54

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Başsavcılıkta yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın ülkedeki yapılanmalarını bir araya getirip koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası'nın (KCK/TM) sosyal alan yapılanması içerisinde faaliyet gösterenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Terör örgütü güdümündeki haber sitelerinden yapılan çağrı ve talimatlar doğrultusunda Ankara'da eylem ve etkinlik düzenleme çabası içerisinde oldukları tespit edilen, aralarında eski HDP il başkanlarının da bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri tarafından şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltı, arama ve el koyma işlemlerine devam ediliyor.

Başkentte terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
Başkentte terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
Başkentte terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
Başkentte terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Sibel Can Aslıhan Karalar
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Bülent Uygun Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkentte terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:56:12. #1.14#
title