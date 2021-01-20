Son dakika haber! Başkentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber! Başkentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

20.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:36

Edinilen son dakika haberine göre Başkentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince terör örgütü DHKP-C'nin açık alan yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Söz konusu yapılanma içeresinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 zanlı, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği fişeği ile çok sayıda örgütsel dergi ve doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Son dakika haber! Başkentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! Başkentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! Başkentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! Başkentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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