Başkentte Terör Örgütü Dhkp-C Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliden 4'ü Başkentte yakalandı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürüttüğü bir soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheliden 4'ünü Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir hukuk bürosunda gözaltına aldı.



E.G, D.B.Ü, A.Ş. ve E.T. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilecek.