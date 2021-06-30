Başkentte terör örgütü DEAŞ soruşturması
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Başkentte terör örgütü DEAŞ soruşturması

Başkentte terör örgütü DEAŞ soruşturması
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı, 7 kişinin mal varlıklarına da el konuldu.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı, 7 kişinin mal varlıklarına da el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 37 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 34'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 7'sinin mal varlıklarına el konulması için ihtiyati tedbir kararı da verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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