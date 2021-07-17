Başkentte terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenenlere yönelik operasyon
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Başkentte terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenenlere yönelik operasyon

Başkentte terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenenlere yönelik operasyon
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Başkentte, silahlı terör örgütü DEAŞ mensupları ile irtibatlı 15 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 9'u yakalandı.

Başkentte, silahlı terör örgütü DEAŞ mensupları ile irtibatlı 15 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 9'u yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri çalışanlarından oluşan Uluslararası Risk Analiz birimince, çatışma bölgelerindeki DEAŞ üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen 15 yabancı uyruklu tespit edildi.

Kent merkezi ve Polatlı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 8 Iraklı ve bir Suriyeli "yabancı terörist savaşçı" kapsamında işlem yapılmak üzere yakalandı.

Zanlıların kaldıkları yerlerde ele geçirilen dijital materyalin siber uzmanlarca yapılan incelemesinde, terör örgütü DEAŞ mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve doküman ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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