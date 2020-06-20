Başkentte terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 24 gözaltı
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Başkentte terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 24 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Haziran 2020 günü il genelinde 2 ayrı operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 24 zanlı yakalandı.

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 24 gözaltı
20.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:54

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Haziran 2020 günü il genelinde 2 ayrı operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 24 zanlı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Haziran 2020 günü il genelinde 2 ayrı operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları ve çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 26 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda; 4 Türk vatandaşı, 18 Irak, 2 Suriye uyruklu şahıs yakalandı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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